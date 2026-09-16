[Verse 1]

Θέλω αλλαγές σαν τον Pac

,

Suicide Thoughts σαν τον Biggie

Οι σπόροι εδώ βράζουν και πίνουν συνέχεια, σαν να 'χουν επάνω τους μπρίκι

Ο δικηγόρος την πίνει κι ο δικαστής που σε κρίνει

Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη

Μη με ρωτάς για τον θάνατο, δεν έχω ακόμα πειστήρια

Βαράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κοιμητήρια

Γι' αυτούς που φύγαν νωρίς κι οι γειτονιές τρέμαν στον διάβα τους

Ραπάρω και μ' ακούν οι μάνες τους, το γράφω για τους αθάνατους

Ποτέ δεν ξεχνάμε, ποτέ δεν ξεχνάμε

Λέμε η ζωή συνεχίζεται κι όμως ποτέ δεν ξεχνάμε

Φάληρο City κομπίνες, συναγερμοί και σειρήνες

Στη γέφυρα επάνω πλατίνες, δάκρυσα μα δε με είδες

Αφήνω τα φώτα αναμμένα τη νύχτα, δυό σπίτια κομμένα τα ρεύματα είχα

Δεν περιμένω να πέσουν τα νοίκια, δε θέλω να δω κατσαρίδες, ποντίκια

Έχω έναν δρόμο, μια ευκαιρία κι ένα μονοπάτι

Έχω μια γυναίκα, μόνο αυτή μπορεί να μου φυλάει την πλάτη

[Chorus]

Τρέχω τους δρόμους σαν

ΧΜΑΧ

, μαύρα κατάμαυρα

Αir Μax

Βάλ' τους να δώσουν τα χέρια, να μην κρατάνε μαχαίρια

"Κάν' τα παιδιά μας σοφότερα", λέω "Αν μπορούσα θα το 'κανα"

Τρέχω τους δρόμους σαν ΧΜΑΧ, μαύρα κατάμαυρα Αir Μax

[Verse 2]

Κάποτε τ' αφεντικά μας γελούσανε με τα όνειρά μας

Θυμάσαι που σ' το 'πα, αδερφούλη; "Μιά μέρα θα γίνουνε όλα δικά μας"

Οι ράπερς εδώ έχουν προσόντα, γαμάν σαν να παίζουν σε τσόντα

Από

τση-Βό

,

Κορδελιό, Τούμπα, Συκιές, Ναβαρίνου, Ροτόντα

Με θέλει μαζί της, η πιάτσα κι οι μηχανισμοί της

Δεν πά' να ρωτάει ο ασφαλίτης; Με σέβονται οι μάγκες κι ας είμαι πολίτης

Στα πόδια μας Αir Μax, στον λαιμό λαιμητόμος

Ποιος μας αδικεί που ραπάρουμε λες και τελειώνει ο κόσμος;

Είπα θα φτιάξω τον ηλεκτρικό, κι έχω τον Dof μαζί για εργοδηγό

Μου 'πε "Γιατί να το κάνεις αυτό;

Πάρ' το τρυπάνι και σκάψ' το μετρό

"

Αυτό είναι απ' το '20, μ' έρημους δρόμους και στόρια κλεισμένα

Αν όλα πάνε καλά, θα τ' ακούσουν οι μάγκες το '21

[Chorus]

Τρέχω τους δρόμους σαν ΧΜΑΧ, μαύρα κατάμαυρα Αir Μax

Βάλ' τους να δώσουν τα χέρια, να μην κρατάνε μαχαίρια

"Κάν' τα παιδιά μας σοφότερα", λέω "Αν μπορούσα θα το 'κανα"

Τρέχω τους δρόμους σαν ΧΜΑΧ, μαύρα κατάμαυρα Αir Μax