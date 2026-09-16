[Verse 1]

Ζητάνε να κάνω τον κόσμο καλύτερο, είπα δεν τ' αναλαμβάνω

Κρατάς μυστικό; Δεν ξέρω πώς να το κάνω

Φτύνω σαν να 'ναι η θρησκεία μου, τρέχω τη χώρα σαν να 'ναι η εταιρεία μου

Ραπάρω απ' τα δεκατρία μου, κανείς δε μου χάρισε την ευκαιρία μου (κάνεις)

Δεν είχα πρότυπα (όχι), μάλλον θα φταίει που δεν έγινα ο ίδιος

Το μόνο που μ' ένοιαζε ήταν τι παίζει εκεί έξω όταν πέφτει ο Ήλιος

Διάβασα κάπου να λένε πως έχω ευθύνη γι' αυτά που θα πω (okay)

Αυτό δε με κάνει σοφό, δε με κάνει Μεσσία, δε με κάνει Θεό

[Chorus]

Point blank

I don't give a fuck

Ο λόγος μας το πιστόλι μας

Μιά μέρα θα φύγουμε όλοι μας

[Verse 2]

Δεν είμαι αυτός που νομίζουν πως είμαι, δεν ήμουνα πάντα σωστός

Μα αν το παιδί σου αγαπάω σαν παιδί μου, μάλλον σημαίνει πως είσ' αδερφός

Ξέρω τι λένε πως έκανε ο γιος σου για να μην είναι φτωχός (ξέρω)

Ξέχνα το, μάνα (ξέχνα το), συγχώρεσέ τους, το ξέρεις ο

κόσμος κακός

Δε θέλουνε να 'μαι καλά, όχι δε θέλουνε να 'μαι καλά

Με περιμένουν όλοι στη γωνία, λες και τους σπρώχνω τα ναρκωτικά

"Καίγεται η κοινωνία" μου λένε, "δεν παίρνεις θέση γι' αυτά"

Κουνάω το κεφάλι καταφατικά, δεν πά' το μπουρδέλο να πάρει φωτιά; ('Λευτεριά)

Οι μόνοι νόμοι που σέβομαι είναι οι νόμοι των πεζοδρομίων

Δεν ψάχνω το δίκιο μου στα πρωινάδικα, ούτε στις αίθουσες δικαστηρίων (ακούς, ρε;)

Magic people, voodoo people

,

all black lives matter

1-3-1-2, ζούμε με κώδικες σαν hackers

[Chorus]

Point blank

I don't give a fuck

Ο λόγος μας το πιστόλι μας

Μιά μέρα θα φύγουμε όλοι μας

[Verse 3]

Πέρασαν χρόνια και μήνες, αν γύρισες κάπου θα μ' είδες (standard)

Δεν τρέχω την πόλη, την περπατάω λες και φοράω τουρμπίνες

Μες στο κεφάλι μου μνήμες, τύψεις, νεύρα κι ευθύνες

Οι φόβοι μου δεν κοιμούνται ποτέ λες και πίνουνε αμφεταμίνες

Μ' αγαπάει και λέει χαλάλι μου ο ιδρώτας στο προσκεφάλι μου

Οι σκέψεις μου πίνουνε φρίμπες και κάνουνε πάρτι μέσα στο κεφάλι μου

Τρία στα τρία, ρωτάνε πώς γίνεται αυτό

(πώς;)

Point blank, σκοτώνω κι όταν αστοχώ

Με λένε ποιητή του περιθωρίου, ευχαριστώ για το εγκώμιο

Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ποιητής, όμως ξέρω από περιθώριο

Γάμα τον ΛΕΞ τα λέει καλά, όμως ραπάρει σε κάθε παγκόσμιο

Μακάρι να βγουν εκατό σαν κι εμένα, δε ζήτησα το μονοπώλιο

[Chorus]

Point blank

I don't give a fuck

Ο λόγος μας το πιστόλι μας

Μιά μέρα θα φύγουμε όλοι μας