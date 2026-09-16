[Verse 1]

Δεν παίζουμε ζάρια. Μονάχα αμάξια και σπίτια στο

ΚΙΝΟ

Εδώ δεν είναι Μπρούκλιν, δεν είναι Σικάγο, δεν είναι Λονδίνο (Σαλούγκα)

Ανησυχεί μη λιώσουν οι πάγοι και πνιγούμε απ' τα κύματα

Της λέω "Ξέχνα τα αυτά. Εδώ είναι Βαλκάνια· έχουμε άλλα προβλήματα

Aye, aye. Επώνυμα ρούχα να νοιώθουμε ωραίοι

Ξέρω τι φταίει που ανησυχώ μη γεράσουμε νέοι

Είμαι εκεί έξω, με κόβουν οι τσέοι. 24/7 σαν

Today

Αν δεν τα ζει, δε με νοιάζει τι λέει. Θα τον κάνω να κλαίει

σαν τη

Lana del Rey

Born to Die

· βρισκόμαστε κάπου στο ενδιάμεσο

Δε μας θέλει κανείς. Μονάχα οι σκύλοι πάνε στον παράδεισο (Γουφ-γουφ)

Αφού έφτασα εδώ, ευχαριστώ όσους μ' έκαναν άνθρωπο (Ευχαριστώ)

Η γιαγιά κι ο παππούς μου δε μεγαλώσαν κανέναν αχάριστο

Ευχαριστώ κάθε μπάτσο που μ' έδεσε και μου 'πε θα δω τι θα πάθω (Ah)

Κάθε ξεφτίλα δημοσιογράφο που ούτε καν υπογράφει το άρθρο (Τον πούλο)

Ευχαριστώ κάθε ράπερ που κράζει και φροντίζει να μην το μάθω

Δεν παίρνω βραβεία, γι' αυτό βγάζω λόγους μέσ' από τις μπάρες που γράφω

[Chorus]

Αυτή είναι η ζωή μας, καριόλη. Welcome to the party

Δεν ξέρω καλό και κακό (δεν ξέρω). Κάνω το σωστό σαν τον Spike Lee

42 βαθμοί εκεί έξω

· σαν το νούμερό μου στα Nike

Είπα, δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν τον Spike Lee

[Chorus]

Αυτή είναι η ζωή μας, καριόλη. Welcome to the party

Δεν ξέρω καλό και κακό (δεν ξέρω). Κάνω το σωστό σαν τον Spike Lee

42 βαθμοί εκεί έξω

· σαν το νούμερό μου στα Nike

Είπα, δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν τον Spike Lee

[Verse 2]

Είδα το Μίσος σε βιντεοκασέτα απ' τα Νέα όταν πήγαινα πρώτη λυκείου (Ναι)

Το είδα ξανά δέκα χρόνια μετά, στις 6 του Δεκεμβρίου

Είδα το Scarface για πρώτη φορά μ' ένα γάρο πιο μεγάλο απ' το μπόι μου

"Φά' τους, Τόνι, φά' τους, Τόνι!"

, κόντευα να μπω μες στην οθόνη μου

Δεν έχει σημασία η πτώση, λοιπόν. Μόνο η πρόσκρουση πάνω στο κρύο μπετόν

Άντε κι ο κόσμος θα γίνει δικός σου. Να δω τι θα κάνεις μ' αυτόν

Χειροκροτάν στο μπαλκόνι, λένε δεν ξέρουμε τι ξημερώνει

Τότε δε γράφω ραπ να μη σκοτώνει, δεν παίζω δελτίο να μη με πληρώνει (Aye)

Επαρχιώτες αστυνομικοί

(Τι;) Are you talking to me?

Εδώ είναι το χωριό μου, καριόλη (ακούς ρε;). Tίνος το παιδί είσ' εσύ;

Είπα δε θέλω αυτήν τη ζωή. Οι δρόμοι έχουν νόμους που είναι αυστηροί (Ah)

Αν σε προδώσει, βάλ' το να πλυθεί μέσα στη λεκάνη σαν την Αττική

Η πόλη είναι υγρή·

γλιστράνε οι ταράτσες κι οι φωταγωγοί της

Αν τα πάμε καλά, καμαρώνει για 'μας σαν να είμαστε οι γιοι της

[Bridge]

Ayo, Dennis, τι λέει;

Ελπίζω να σ' αρέσει

Πού 'σαι Tommy, πού 'σαι Νότη;

Fyah, όλα καλά πήγαν, ε; 42 βαθμοί

[Chorus]

Αυτή είναι η ζωή μας, καριόλη. Welcome to the party

Δεν ξέρω καλό και κακό (δεν ξέρω). Κάνω το σωστό σαν τον Spike Lee

42 βαθμοί εκεί έξω

· σαν το νούμερό μου στα Nike

Είπα, δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν τον Spike Lee

[Chorus]

Αυτή είναι η ζωή μας, καριόλη. Welcome to the party

Δεν ξέρω καλό και κακό (δεν ξέρω). Κάνω το σωστό σαν τον Spike Lee

42 βαθμοί εκεί έξω

· σαν το νούμερό μου στα Nike

Είπα, δεν ξέρω τι είναι καλό και κακό. Κάνω το σωστό σαν τον Spike Lee