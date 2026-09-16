Εκεί που `χω ταξιδέψει δεν έχουν λέξη για τη χαρά,

χαρά είναι εκείνη η ώρα που ο πόνος λίγο σε ξεχνά.

Εκεί που `χω ταξιδέψει παιδάκια παίζουν και γελούν

κι ας μην έχουνε να φάνε κι ας μην έχουν να ντυθούν.

Εκεί που `χω ταξιδέψει χορεύουνε και τραγουδούν,

πριν μάθουν να περπατάνε, πριν μάθουν καν να μιλούν.

Για εκεί που `χω ταξιδέψει δεν έχω λέξη να σου πω

θυμάμαι μόνο δύο μάτια που με κοιτούν πριν κοιμηθώ.