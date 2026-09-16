Εκεί Που ‘χω Ταξιδέψει

Locomondo

Από το Άλμπουμ Cultural Crossroads by Putumayo που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

Εκεί που `χω ταξιδέψει δεν έχουν λέξη για τη χαρά,
χαρά είναι εκείνη η ώρα που ο πόνος λίγο σε ξεχνά.

Εκεί που `χω ταξιδέψει παιδάκια παίζουν και γελούν
κι ας μην έχουνε να φάνε κι ας μην έχουν να ντυθούν.

Εκεί που `χω ταξιδέψει χορεύουνε και τραγουδούν,
πριν μάθουν να περπατάνε, πριν μάθουν καν να μιλούν.

Για εκεί που `χω ταξιδέψει δεν έχω λέξη να σου πω
θυμάμαι μόνο δύο μάτια που με κοιτούν πριν κοιμηθώ.

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