Άλμπουμ

Cultural Crossroads by Putumayo

Locomondo

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Wula (Putumayo Version)
    Raj3een Tany
    Morena
    Modern Village (Putumayo Version)
    Εκεί Που ‘χω Ταξιδέψει
    Don’t Fight Me As I Fall
    Pupilas
    Sora Yé La (Putumayo Version)
    Chanda Mama
    Diaraby
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικονογράφηση εξωφύλλου με μπουζούκι, κομπολόι και τον τίτλο Locomondo Ο Πενηντάρης.
2026
O Penintaris
Κινούμενο σχέδιο με δύο παιδικούς χαρακτήρες σε πολύχρωμο φόντο με λουλούδια και αστέρια.
2025
I Mera Mporei Na Arxisei (Loco Kids)
Κινούμενα σχέδια με κορίτσι να καβαλάει έναν γάιδαρο σε εξοχικό τοπίο
2025
Gaidouraki (Loco Kids)
Εικονογράφηση με οικογένεια και διάφορα ζώα με το λογότυπο Loco Kids
2025
Exoume Episkepseis (Loco Kids)
2024
Global Party by Putumayo
2024
Reggae Routes by Putumayo