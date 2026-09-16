Άλμπουμ

Reggae Routes by Putumayo

Locomondo

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Tieba
    Γελάς Πιο Δυνατά
    Baila Sola
    Bella Ciao
    Nuances
    Long Time
    Baile Nómade
    Le Murmure des Anges
    Living Stone (Putumayo Version)
    Libertad
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικονογράφηση εξωφύλλου με μπουζούκι, κομπολόι και τον τίτλο Locomondo Ο Πενηντάρης.
2026
O Penintaris
Κινούμενο σχέδιο με δύο παιδικούς χαρακτήρες σε πολύχρωμο φόντο με λουλούδια και αστέρια.
2025
I Mera Mporei Na Arxisei (Loco Kids)
Κινούμενα σχέδια με κορίτσι να καβαλάει έναν γάιδαρο σε εξοχικό τοπίο
2025
Gaidouraki (Loco Kids)
Εικονογράφηση με οικογένεια και διάφορα ζώα με το λογότυπο Loco Kids
2025
Exoume Episkepseis (Loco Kids)
2024
Cultural Crossroads by Putumayo
2024
Global Party by Putumayo