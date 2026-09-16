Άλμπουμ

Global Party by Putumayo

Locomondo

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Αϊ Αϊ Αϊ
    Vou Voar
    Cumbia de Carolinas
    Précaire
    Me Encontré
    Μζάκο
    Les Écailles de Chasteté
    Cumbia de Autoamor
    Dona das Marés
    Tiki Taki
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικονογράφηση εξωφύλλου με μπουζούκι, κομπολόι και τον τίτλο Locomondo Ο Πενηντάρης.
2026
O Penintaris
Κινούμενο σχέδιο με δύο παιδικούς χαρακτήρες σε πολύχρωμο φόντο με λουλούδια και αστέρια.
2025
I Mera Mporei Na Arxisei (Loco Kids)
Κινούμενα σχέδια με κορίτσι να καβαλάει έναν γάιδαρο σε εξοχικό τοπίο
2025
Gaidouraki (Loco Kids)
Εικονογράφηση με οικογένεια και διάφορα ζώα με το λογότυπο Loco Kids
2025
Exoume Episkepseis (Loco Kids)
2024
Cultural Crossroads by Putumayo
2024
Reggae Routes by Putumayo