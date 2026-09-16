Τα Θερινά Σινεμά

Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια

ώρα με την ώρα βιαστικά

νιάτα που περνούν

που δε θα ξαναρθούν

κι εκείνο που βλέπω

να μένει τελικά

Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι

μες τα θερινά τα σινεμά

νύχτες που περνούν

που δε θα ξαναρθούν

μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά

Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια

κάποιος μας τα κλέβει μυστικά

χρόνια που περνούν

που δε θα ξαναρθούν

κι εκείνο που βλέπω να μένει τελικά

Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι

μες τα θερινά τα σινεμά

νύχτες που περνούν

που δε θα ξαναρθούν

μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά