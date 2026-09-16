Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou
Μαρινέλλα
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Οδός Αριστοτέλους
Κάτω Απ’ Τη Μαρκίζα
Σ’ αγαπώ
Άνθρωποι Μοναχοί
Μια Κυριακή
Σε Ένα Εξπρές
Η Σκλάβα
Συχνότητα
Άνοιξε Πέτρα
Εδώ Τελειώνει Ο Ουρανός
Επεμβαίνεις
Συννεφιασμένη Κυριακή
Βάλε Κι Άλλο Πιάτο Στο Τραπέζι
Ναύτης Βγήκε Στη Στεριά
Ζωγραφισμένα Στο Χαρτί
Μινόρε Της Αυγής
Τα Θερινά Σινεμά
Δεν Θα Ξαναγαπήσω
Κάτι Μου Λέει
Η Ταμπακιέρα
Αμα Δειτε Το Φεγγαρι
Σε Γύρεψα
Νύχτωσε Χωρίς Φεγγάρι
Ηλεκτρισμένα
Δύο Τρεις Ζωές
Απόψε Σε Θέλω
Να Σου Λερώνω Το Φιλί
Ηλιοβασιλέματα
Ψιλή Βροχούλα Έπιασε
Το Τελευταίο Τραμ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη