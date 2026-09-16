Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

Οδός Αριστοτέλους

Κάτω Απ’ Τη Μαρκίζα

Σ’ αγαπώ

Άνθρωποι Μοναχοί

Μια Κυριακή

Σε Ένα Εξπρές

Η Σκλάβα

Συχνότητα

Άνοιξε Πέτρα

Εδώ Τελειώνει Ο Ουρανός

Επεμβαίνεις

Συννεφιασμένη Κυριακή

Βάλε Κι Άλλο Πιάτο Στο Τραπέζι

Ναύτης Βγήκε Στη Στεριά

Ζωγραφισμένα Στο Χαρτί

Μινόρε Της Αυγής

Τα Θερινά Σινεμά

Δεν Θα Ξαναγαπήσω

Κάτι Μου Λέει

Η Ταμπακιέρα

Αμα Δειτε Το Φεγγαρι

Σε Γύρεψα

Νύχτωσε Χωρίς Φεγγάρι

Ηλεκτρισμένα

Δύο Τρεις Ζωές

Απόψε Σε Θέλω

Να Σου Λερώνω Το Φιλί

Ηλιοβασιλέματα

Ψιλή Βροχούλα Έπιασε

Το Τελευταίο Τραμ