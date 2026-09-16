Άλμπουμ

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

Μαρινέλλα

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Οδός Αριστοτέλους
    Κάτω Απ’ Τη Μαρκίζα
    Σ’ αγαπώ
    Άνθρωποι Μοναχοί
    Μια Κυριακή
    Σε Ένα Εξπρές
    Η Σκλάβα
    Συχνότητα
    Άνοιξε Πέτρα
    Εδώ Τελειώνει Ο Ουρανός
    Επεμβαίνεις
    Συννεφιασμένη Κυριακή
    Βάλε Κι Άλλο Πιάτο Στο Τραπέζι
    Ναύτης Βγήκε Στη Στεριά
    Ζωγραφισμένα Στο Χαρτί
    Μινόρε Της Αυγής
    Τα Θερινά Σινεμά
    Δεν Θα Ξαναγαπήσω
    Κάτι Μου Λέει
    Η Ταμπακιέρα
    Αμα Δειτε Το Φεγγαρι
    Σε Γύρεψα
    Νύχτωσε Χωρίς Φεγγάρι
    Ηλεκτρισμένα
    Δύο Τρεις Ζωές
    Απόψε Σε Θέλω
    Να Σου Λερώνω Το Φιλί
    Ηλιοβασιλέματα
    Ψιλή Βροχούλα Έπιασε
    Το Τελευταίο Τραμ
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Marinella
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2024
Marinella, Nuevos Exitos
2024
35 (Live)
2024
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Marinella, Nuevos Exitos