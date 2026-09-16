Άλμπουμ

35 (LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023)

Μαρινέλλα

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    ΜΑΜΜΑ – ΛΑΪΒ ΑΤ ΘΕ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤ
    SOMETHING’S COMING – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    EMPTY CHAIRS AT EMPTY TABLES – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    I HAVE DREAMED – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    THE PHANTOM OF THE OPERA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    THE SHOW MUST GO ON – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    NEW YORK, NEW YORK – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ – ΛΑΪΒ Α
    ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    Άσπρο Περιστέρι – Λάιβ ατ δε Χέροντ Άτ
    MUSIC OF THE NIGHT – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ΔΙ’ ΕΥΧΩΝ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ΤΑ ΝΗΣΙΑ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ – ΛΑΪΒ ΑΤ Θ
    VOLTA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS
    VINCERO, PERDERO – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    HIJO DE LA LUNA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ROJO VIOLENTO – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    CANZONE ARRABBIATA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    CARUSO – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    GRANADA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    O MARE E TU – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ΜΙΚΡΗ ΛΥΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    CON TE PARTIRO – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    TON EAFTO TOU PAIDI – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
    ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΥΝΟ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο δίσκου με κοντινό πορτρέτο άνδρα και πορτοκαλί πλαίσιο
2026
The Voice Of Stelios Kazantzidis
Ρετρό εξώφυλλο δίσκου με τραγουδίστρια σε εξωτερικό χώρο
2024
Marinella
Εξώφυλλο vintage δίσκου βινυλίου με γυναίκα με σγουρά μαλλιά σε φυσικό τοπίο
2024
Marinella, Nuevos Exitos
2024
35 (Live)
Εξώφυλλο δίσκου με τραγουδίστρια στη φύση και τίτλο Marinella Nuevos Exitos
2024
Marinella, Nuevos Exitos
2024
Pe una volta dimmelo