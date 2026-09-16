Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
35 (LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023)
Μαρινέλλα
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
ΜΑΜΜΑ – ΛΑΪΒ ΑΤ ΘΕ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤ
SOMETHING’S COMING – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
EMPTY CHAIRS AT EMPTY TABLES – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
I HAVE DREAMED – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
THE PHANTOM OF THE OPERA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
THE SHOW MUST GO ON – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
NEW YORK, NEW YORK – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ – ΛΑΪΒ Α
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
Άσπρο Περιστέρι – Λάιβ ατ δε Χέροντ Άτ
MUSIC OF THE NIGHT – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ΔΙ’ ΕΥΧΩΝ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ΤΑ ΝΗΣΙΑ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ – ΛΑΪΒ ΑΤ Θ
VOLTA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS
VINCERO, PERDERO – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
HIJO DE LA LUNA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ROJO VIOLENTO – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
CANZONE ARRABBIATA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
CARUSO – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
GRANADA – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
O MARE E TU – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ΜΙΚΡΗ ΛΥΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
CON TE PARTIRO – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
TON EAFTO TOU PAIDI – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΥΝΟ – LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη