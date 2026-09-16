Άλμπουμ

35 (Live)

Μαρινέλλα

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Mamma – Live
    Something’s Coming – Live
    Empty Chairs At Empty Tables – Live
    I Have Dreamed – Live
    The Phantom Of The Opera – Live
    The Show Must Go On – Live
    New York, New York – Live
    Χρώματα Και Αρώματα – Λάιβ
    Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νύχτε – Λάιβ
    Άσπρο Περιστέρι – Live
    Music Of The Night – Live
    Δι’ Ευχών – Λάιβ
    Τα Νησιά – Λάιβ
    Γαλάζια Λίμνη – Λάιβ
    Volta – Live
    Μικρός Πρίγκιπας – Λάιβ
    Vincero, Perdero – Live
    Hijo De La Luna – Live
    Rojo Violento – Live
    Canzone Arrabbiata – Live
    Caruso – Live
    Granada – Live
    O Mare E Tu – Live
    Μικρή Λυπημένη Μου Θάλασσα – Live
    Πριν Το Τέλος – Live
    Con Te Partiro – Live
    Τον Εαυτό Του Παιδί – Live
    Το Μαγικό Βουνό – Μπόνους Τρακ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο δίσκου με κοντινό πορτρέτο άνδρα και πορτοκαλί πλαίσιο
2026
The Voice Of Stelios Kazantzidis
Ρετρό εξώφυλλο δίσκου με τραγουδίστρια σε εξωτερικό χώρο
2024
Marinella
Εξώφυλλο vintage δίσκου βινυλίου με γυναίκα με σγουρά μαλλιά σε φυσικό τοπίο
2024
Marinella, Nuevos Exitos
2024
35 (LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023)
Εξώφυλλο δίσκου με τραγουδίστρια στη φύση και τίτλο Marinella Nuevos Exitos
2024
Marinella, Nuevos Exitos
2024
Pe una volta dimmelo