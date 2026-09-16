Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
35 (Live)
Μαρινέλλα
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Mamma – Live
Something’s Coming – Live
Empty Chairs At Empty Tables – Live
I Have Dreamed – Live
The Phantom Of The Opera – Live
The Show Must Go On – Live
New York, New York – Live
Χρώματα Και Αρώματα – Λάιβ
Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νύχτε – Λάιβ
Άσπρο Περιστέρι – Live
Music Of The Night – Live
Δι’ Ευχών – Λάιβ
Τα Νησιά – Λάιβ
Γαλάζια Λίμνη – Λάιβ
Volta – Live
Μικρός Πρίγκιπας – Λάιβ
Vincero, Perdero – Live
Hijo De La Luna – Live
Rojo Violento – Live
Canzone Arrabbiata – Live
Caruso – Live
Granada – Live
O Mare E Tu – Live
Μικρή Λυπημένη Μου Θάλασσα – Live
Πριν Το Τέλος – Live
Con Te Partiro – Live
Τον Εαυτό Του Παιδί – Live
Το Μαγικό Βουνό – Μπόνους Τρακ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη