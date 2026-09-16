Άλμπουμ

Pe una volta dimmelo

Μαρινέλλα

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Pe una volta dimmelo
    Cosa resterà di noi
    La vita che sapore ha
    Dentro Me
    Dolce amica mia
    Non andar via
    Portami a ballare
    L’uomo giusto
    Assurda gelosia
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Marinella
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2024
Marinella, Nuevos Exitos
2024
35 (Live)
2024
35 (LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023)
Εξώφυλλο δίσκου με τραγουδίστρια στη φύση και τίτλο Marinella Nuevos Exitos
2024
Marinella, Nuevos Exitos