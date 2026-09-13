Ο Λευτέρης

Λευτέρη Λευτέρη Λευτέρη

σ’ έχω σταμπάρει στο παλιό μου το τεφτέρι

Λευτέρη Λευτέρη Λευτέρη

μην κοροϊδεύεις κι έχω γίνει πια ξεφτέρι

Βάλε μυαλό για κάνε μου τη χάρη

βάλε μυαλό χρυσό μου παλληκάρι

σταμάτα πια μην κάνεις το λιοντάρι

σταμάτα πια σε πήραμε χαμπάρι

Στην αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα

και δε θα βγω να πάμε απόψε τσάρκα

στον ουρανό με γέλασε τ’ αστέρι

και δε θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη

Μα την αυγή η μέρα σαν χαράξει

θα μπω στου μπάρμπα Θόδωρου τ’ αμάξι

και μια και δυο Λευτέρη Λευτεράκη

θα `ρθώ να σου τα ψάλω ένα χεράκι