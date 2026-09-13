Tragoudia Me Tous Filous Mou

Έτσι Αγαπάω

Μη Φοβάσαι Σε Θυμάμαι

Ένα Σημάδι Του Θεού

Τα Όνειρα Σε Ξεγελούν

Πρέπει Να Αλλάξεις

Ελα Τώρα Στ’ Όνειρο Μου

Τελείωσε Ο Χρόνος

Μυστήριο Η Αγάπη

Περνούσε Κάθε Μέρα

Πως Να Ημερέψει Το Μυαλό

Βάλτε Με Μάγκες Φυλακή

Θα Κρατήσω Τα Όνειρα

Άσε Με Να Σε Σκέφτομαι

Και Τι Έγινε Τι

Εχει Η Αγάπη Δύναμη

Συλλαβίζω Κύμα Κύμα

Μην της μιλάς της μοναξιάς στον ενικό

Κρυφά Μες Στην Καβάτζα

Ο Κόσμος Αλλιώς

Τώρα Τι Να Πω

Ραγίσα Πάλι Ραγίσα

Τι Θάλασσα Ζητούσες Να Ξεβάψεις

Τα Όνειρα Που Σεργιανάς

Λέξεις

Γεράσανε Τα Χρόνια Μας

Κουράστηκα Να Σ’ Αγαπώ

Ας πιούμε τη ζωή

Θα Σε Μισήσω, Θα Σ’ Αγαπήσω

Αυτή Η Πόλη

Στους Δρόμους Μέσα

Θεσσαλονίκη Πόλη Μαγική

Θα Βρεις Μες Στην Αγάπη

Τα Χέρια Γίνονται Σπαθιά

Με Πάνε Πάλι Εκεί

Για Αυτό Σου Λέω Ξεκόλλα

Κάθε Φιλί

Μαλώνω την καρδιά

Βρες Ένα Ψέμα

Του Έρωτα Το Δάκρυ

Στη Σελίδα Της Καρδιάς

Το Τραγούδι Αυτό

Κάπου Κάναμε Ένα Λάθος

Χλομό Του Φεγγαριού Το Φως

Λύσε Τα Χέρια Σου

Όπως Παίζει Το Μπουζούκι

Τι Ζωή Μου Παραπέρα

Σινεμαδάκι Μου

Άντε Να Βρεις

Ιλιάδα

Θυμάμαι Εκείνη Τη Νύχτα

Καλι Τυχη

Ανάσα Μου

Ανάβω Ένα Τσιγάρο

Να δεις που είναι ο έρωτας

Η Σιωπή Μου Ρωτάει

Πάλι Η Βροχή

Ποιος Να Πιστέψει

Η γάτα

Το Τόπι

Μεσοτοιχία

Εγώ Είμαι Εδώ Και Σύ Αλλού

Ένα Σημάδι Του Θεού

Τώρα

Χάθηκαν

Πού Παν Τα Όνειρα Όταν Ξυπνάμε

Να Με Θυμάσαι

Το Μυστικό

Αμα Θέλεις Να Ακούς Σ’ Αγαπώ

Ρεμπέτικο και Τζαζ Στο Ίδιο Το Ποτήρι

Τι τα Θέλεις, Τι τα Θέλα

Τα Καλά Παιδιά

Αχ! Πώς Το Λένε

Περαστικά

Σε Ποιον Πλατύ Ουρανό

Αχ Αυτοί Οι Καιροί

Λασπωμένη Ιστορία

Εν Αθήνες

Θα Διορθώσω Τα Ελληνικά Μου

Δύο Πενιές Από Το Χρήστο

Τρελός

Έλα Ένα Βράδι Να Με Βρεις

Οθέλλος

Είμαστε Δύο Κύματα

Ο Λευτέρης

Θα Εμποδίσω Το Ξημέρωμα Να Έρθει

Πάρε τα Κλειδιά

Χίλια Δύο Μυστικά

Κάθε Βράδυ Στ’ Όνειρο Μου