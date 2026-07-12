ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ

Mente Fuerte

Από το Άλμπουμ MAVRA MATIA που κυκλοφόρησε το 2026
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify