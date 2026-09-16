Τον Ουρανό Να Συγχωρείς – Original Soundtrack from the Play
Μίλτος Πασχαλίδης
Από το Άλμπουμ Ton Ourano Na Sygchoris (Original Soundtrack from the Play "To Agori Me Tis Dyo Kardies") που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
Αγάπη, αγάπη εσύ μπορείς
και στο νερό να περπατήσεις,
τον ουρανό να συγχωρείς
και ζωντανούς να μας κρατήσεις.
Αγάπη μείνε λίγο ακόμα
μείνε σα ζάχαρη στο στόμα,
αγάπη μείνε λίγο ακόμα
ως να βρεθεί καινούριο χώμα.
Αγάπη, αγάπη μην ξεχνάς
μόνοι γυρνάμε σ’ άλλους τόπους,
ένα λουλούδι τυραννάς
κι ανθίζει σ’ άγνωστους ανθρώπους.
Αγάπη μείνε λίγο ακόμα
μείνε σα ζάχαρη στο στόμα,
αγάπη μείνε λίγο ακόμα
ως να βρεθεί καινούριο χώμα.
Κύκλος ο πόνος κι η ζωή
κύκλος ο θάνατος κι η φύση
κι όμως ξυπνάς ένα πρωί
και κάποιοι σ’ έχουνε βοηθήσει.
Αγάπη μείνε λίγο ακόμα
μείνε σα ζάχαρη στο στόμα,
αγάπη μείνε λίγο ακόμα
ως να βρεθεί καινούριο χώμα.
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