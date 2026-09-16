Τον Ουρανό Να Συγχωρείς – Original Soundtrack from the Play

Αγάπη, αγάπη εσύ μπορείς

και στο νερό να περπατήσεις,

τον ουρανό να συγχωρείς

και ζωντανούς να μας κρατήσεις.

Αγάπη μείνε λίγο ακόμα

μείνε σα ζάχαρη στο στόμα,

αγάπη μείνε λίγο ακόμα

ως να βρεθεί καινούριο χώμα.

Αγάπη, αγάπη μην ξεχνάς

μόνοι γυρνάμε σ’ άλλους τόπους,

ένα λουλούδι τυραννάς

κι ανθίζει σ’ άγνωστους ανθρώπους.

Αγάπη μείνε λίγο ακόμα

μείνε σα ζάχαρη στο στόμα,

αγάπη μείνε λίγο ακόμα

ως να βρεθεί καινούριο χώμα.

Κύκλος ο πόνος κι η ζωή

κύκλος ο θάνατος κι η φύση

κι όμως ξυπνάς ένα πρωί

και κάποιοι σ’ έχουνε βοηθήσει.

Αγάπη μείνε λίγο ακόμα

μείνε σα ζάχαρη στο στόμα,

αγάπη μείνε λίγο ακόμα

ως να βρεθεί καινούριο χώμα.