Ολα Τα Οχι Και Τα Μη

Όλα τα όχι και τα μη

είναι αφρισμένοι ποταμοί

που όταν σε παρασέρνουν,

σε βγάζουν πάντα μακριά

σε μια ακατοίκητη ερημιά

και πίσω δε σε φέρνουν.

Όλα τα όχι και τα μη

είναι απότομοι γκρεμοί

που όλο πέφτεις μέσα.

Καμιά φορά να λες και ναι

γιατί εδώ που μας φέρανε

δεν έχει ο χρόνος μπέσα.

Βρες το θησαυρό

κι ύστερα χάρισέ τον

ψάξε απ’ την αρχή

και ξαναμοίρασέ τον.

Όλη σου η ζωή

κι όλα τα υπάρχοντά σου

μόνο αν χαριστούν

μένουν πάντα δικά σου.

Όλα τα όχι και τα μη

είναι βαριοί αναστεναγμοί

που αιώνια κρατάνε.

Καμιά φορά να λες και ναι

τα χρόνια μάς προλάβανε

κι ήδη μας προσπερνάνε.

Βρες το θησαυρό

κι ύστερα χάρισέ τον,

ψάξε απ’ την αρχή

και ξαναμοίρασέ τον.

Όλη σου η ζωή

κι όλα τα υπάρχοντά σου

μόνο αν χαριστούν

μένουν πάντα δικά σου.

Πάρε με αγκαλιά

σφιχτά και μη μ’ αφήνεις.

Μια σταλιά η ζωή

μα αξίζει να τη δίνεις.

Σπάσε το κλειδί

στον κόσμο παραδώσου.

Μόνο ό,τι δοθεί

μένει πάντα δικό σου.