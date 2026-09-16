[Κουπλέ 1]

Μόλις βγει το φως του ήλιου, θα ακούσεις τη Μποφίλιου

Να στα λέει άλλα ντ' άλλων, σε γραμμή κομματική

Και στα πρίμα και στα μπάσα, θα ακούσεις τη Νατάσα

Σε μια φάση ότι να 'ναι

Χατζηφραγκετειακοί

Και μπορεί να μη γουστάρεις

Και μπορεί και να κριντζάρεις όσο δεν πάει

[Ρεφρέν]

Και περιφέρομαι σαν την άδικη κατάρα

Στο πακέτο τα τσιγάρα, που 'χες γράψει ''Σ' αγαπώ''

Μα εξαφανίστηκες και σε ψάχνω έναν μήνα

Μα την χρυσή την κασετίνα, να πετάξω δεν μπορώ

[Κουπλέ 2]

Μόλις πέσει το βραδάκι, θα σου πω ένα τραγουδάκι

Να απαντήσω σε όσα μου 'πες, στο προηγούμενο ρεφρέν

Έφυγα γιατί φοβόμουν, πως θα σε ερωτευόμουν

Μου 'ρθε ο ουρανός σφοντύλι

Και έχασα 5-0

Όμως τη ρεβανς θα πάρω, επιστρέφω να ρεφάρω

Μπαίνω με τα τσαρούχια

[Ρεφρέν]

Και περιφέρομαι σαν την άδικη κατάρα

Έχω ξεμείνει από τσιγάρα και για 'σένα τραγουδώ

Και στο ξεκάρφωτο θα 'ρθω να σου κάνω τράκα

Και δε σου 'γραψα για πλάκα, στα καρέλια ''Σ'αγαπώ''