Είναι που νιώθω

Νικηφόρος

Από το Άλμπουμ Ine Pou Niotho που κυκλοφόρησε το 2020
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify