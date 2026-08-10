Όταν Σε Δω

Νικηφόρος

Από το Άλμπουμ Otan Se Do που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify