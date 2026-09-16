Έτσι Είναι Η αγάπη

Αγάπη είναι να χάνεσαι, αγάπη είναι να λιώνεις,

αγάπη είναι να δίνεσαι χωρίς να μετανιώνεις,

έτσι απλά να πέφτεις στα βαθιά.

Η αγάπη είναι πόλεμος, η αγάπη είναι μεθύσι,

η αγάπη είναι ξενιτιά για όποιον την τολμήσει,

τελικά η αγάπη είναι ζημιά.

Η αγάπη είναι φωτιά

μοιάζει με άδεια τριανταφυλλιά.

Τι είναι αγάπη;

Αγάπη είναι να αγαπάς και ελεύθερο να αφήνεις

ότι με κόπο αγκάλιασες, τον χώρο του να δίνεις,

έτσι απλά τα μάτια είναι η καρδιά.

Η αγάπη είναι θάλασσα, η αγάπη είναι μια τρέλα,

η αγάπη είναι βραχυκύκλωμα και μια καινούργια μέρα,

τελικά η αγάπη είναι φτερά.

Η αγάπη είναι φωτιά

μοιάζει με άδεια τριανταφυλλιά.

Τι είναι αγάπη;

Η αγάπη είναι ένα όνειρο δίχως αρχή και τέλος,

η αγάπη είναι ένας άγγελος που ψάχνει για το βέλος,

τελικά η αγάπη είναι.