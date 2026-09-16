Έτσι Είναι Η αγάπη
Onirama
Αγάπη είναι να χάνεσαι, αγάπη είναι να λιώνεις,
αγάπη είναι να δίνεσαι χωρίς να μετανιώνεις,
έτσι απλά να πέφτεις στα βαθιά.
Η αγάπη είναι πόλεμος, η αγάπη είναι μεθύσι,
η αγάπη είναι ξενιτιά για όποιον την τολμήσει,
τελικά η αγάπη είναι ζημιά.
Η αγάπη είναι φωτιά
μοιάζει με άδεια τριανταφυλλιά.
Τι είναι αγάπη;
Αγάπη είναι να αγαπάς και ελεύθερο να αφήνεις
ότι με κόπο αγκάλιασες, τον χώρο του να δίνεις,
έτσι απλά τα μάτια είναι η καρδιά.
Η αγάπη είναι θάλασσα, η αγάπη είναι μια τρέλα,
η αγάπη είναι βραχυκύκλωμα και μια καινούργια μέρα,
τελικά η αγάπη είναι φτερά.
Η αγάπη είναι φωτιά
μοιάζει με άδεια τριανταφυλλιά.
Τι είναι αγάπη;
Η αγάπη είναι ένα όνειρο δίχως αρχή και τέλος,
η αγάπη είναι ένας άγγελος που ψάχνει για το βέλος,
τελικά η αγάπη είναι.