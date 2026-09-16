Έτσι Είναι Η αγάπη

Onirama

Από το Άλμπουμ 10 Hronia Tragoudia που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι

Αγάπη είναι να χάνεσαι, αγάπη είναι να λιώνεις,
αγάπη είναι να δίνεσαι χωρίς να μετανιώνεις,
έτσι απλά να πέφτεις στα βαθιά.

Η αγάπη είναι πόλεμος, η αγάπη είναι μεθύσι,
η αγάπη είναι ξενιτιά για όποιον την τολμήσει,
τελικά η αγάπη είναι ζημιά.

Η αγάπη είναι φωτιά
μοιάζει με άδεια τριανταφυλλιά.

Τι είναι αγάπη;

Αγάπη είναι να αγαπάς και ελεύθερο να αφήνεις
ότι με κόπο αγκάλιασες, τον χώρο του να δίνεις,
έτσι απλά τα μάτια είναι η καρδιά.
Η αγάπη είναι θάλασσα, η αγάπη είναι μια τρέλα,
η αγάπη είναι βραχυκύκλωμα και μια καινούργια μέρα,
τελικά η αγάπη είναι φτερά.

Η αγάπη είναι φωτιά
μοιάζει με άδεια τριανταφυλλιά.

Τι είναι αγάπη;

Η αγάπη είναι ένα όνειρο δίχως αρχή και τέλος,
η αγάπη είναι ένας άγγελος που ψάχνει για το βέλος,
τελικά η αγάπη είναι.

Ακούστε στο Spotify