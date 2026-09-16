Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2014
10 Hronia Tragoudia
Onirama
Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
Μια Λέξη Μόνο
Ο Παλιός Αγαπημένος Μου Εαυτός
Σε Μια Φλέβα
Ραντεβού Στο Νέον
Δύο Ώρες Μείναμε Μαζί
Κσαναγυρίζω
Δυνατά
Από Την Σμύρνη Είμαι Εγώ
Δεν Έχεις Τον Θεό Σου
Ένα
Ρίξε Μου Φίλε Δυο Πενιές
Στα Πιο Μεγάλα Όχι Λέω Ναι
Τα Παιδιά Της Γης
Πετρίνη Καρδιά
Τρεις Φορές
Κλασσικά Εικονογραφημένα
Ο Λόγος της Σιωπής
Έτσι Είναι Η αγάπη
Antio Italia
Σκια
Γαλάζιο
Ξαναγενιέμαι
Δακρισμένο Μου Φεγγάρι
Άγγελε Μου
Λουλουδού Μου
Ας Πληρώνω Νίκη
Ισόβια
Μοναχοί Ταξιδεύω Στη Σιωπή
Εξαρτημένος
Πες Μου Για Ποιον Ζω
Παράδοσου
Mon Assassin A Moi
Ρεκόρ
Freedom Is Not Made for You
Όσα Θέλω
Πόζα
Ο Σταύρος Που Κουβαλάω
Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα
Τραγουδάω
Πονάει Η Αγάπη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη