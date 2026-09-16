Άλμπουμ

10 Hronia Tragoudia

Onirama

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Μια Λέξη Μόνο
    Ο Παλιός Αγαπημένος Μου Εαυτός
    Σε Μια Φλέβα
    Ραντεβού Στο Νέον
    Δύο Ώρες Μείναμε Μαζί
    Κσαναγυρίζω
    Δυνατά
    Από Την Σμύρνη Είμαι Εγώ
    Δεν Έχεις Τον Θεό Σου
    Ένα
    Ρίξε Μου Φίλε Δυο Πενιές
    Στα Πιο Μεγάλα Όχι Λέω Ναι
    Τα Παιδιά Της Γης
    Πετρίνη Καρδιά
    Τρεις Φορές
    Κλασσικά Εικονογραφημένα
    Ο Λόγος της Σιωπής
    Έτσι Είναι Η αγάπη
    Antio Italia
    Σκια
    Γαλάζιο
    Ξαναγενιέμαι
    Δακρισμένο Μου Φεγγάρι
    Άγγελε Μου
    Λουλουδού Μου
    Ας Πληρώνω Νίκη
    Ισόβια
    Μοναχοί Ταξιδεύω Στη Σιωπή
    Εξαρτημένος
    Πες Μου Για Ποιον Ζω
    Παράδοσου
    Mon Assassin A Moi
    Ρεκόρ
    Freedom Is Not Made for You
    Όσα Θέλω
    Πόζα
    Ο Σταύρος Που Κουβαλάω
    Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα
    Τραγουδάω
    Πονάει Η Αγάπη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με μπλε ματάκι και τους τίτλους Onirama και φολκλόρ
2025
Φολκλόρ
Εξώφυλλο τραγουδιού με τσαρούχι, ντισκομπάλα και μπλε φόντο.
2025
Ντίσκο Μπόι
Εξώφυλλο τραγουδιού με πολύχρωμο αρχαιοελληνικό άγαλμα σε μπλε φόντο.
2025
Το Γλέντι
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση παραμυθιού, Onirama - Για Πάντα & Μια Μέρα
2024
Για Πάντα & Μια Μέρα
2023
Krypsou
Εξώφυλλο single «Νύχτα Θερινή» με δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν σε συναυλία.
2023
Νύχτα Αερινή