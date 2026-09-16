10 Hronia Tragoudia

Μια Λέξη Μόνο

Ο Παλιός Αγαπημένος Μου Εαυτός

Σε Μια Φλέβα

Ραντεβού Στο Νέον

Δύο Ώρες Μείναμε Μαζί

Κσαναγυρίζω

Δυνατά

Από Την Σμύρνη Είμαι Εγώ

Δεν Έχεις Τον Θεό Σου

Ένα

Ρίξε Μου Φίλε Δυο Πενιές

Στα Πιο Μεγάλα Όχι Λέω Ναι

Τα Παιδιά Της Γης

Πετρίνη Καρδιά

Τρεις Φορές

Κλασσικά Εικονογραφημένα

Ο Λόγος της Σιωπής

Έτσι Είναι Η αγάπη

Antio Italia

Σκια

Γαλάζιο

Ξαναγενιέμαι

Δακρισμένο Μου Φεγγάρι

Άγγελε Μου

Λουλουδού Μου

Ας Πληρώνω Νίκη

Ισόβια

Μοναχοί Ταξιδεύω Στη Σιωπή

Εξαρτημένος

Πες Μου Για Ποιον Ζω

Παράδοσου

Mon Assassin A Moi

Ρεκόρ

Freedom Is Not Made for You

Όσα Θέλω

Πόζα

Ο Σταύρος Που Κουβαλάω

Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα

Τραγουδάω

Πονάει Η Αγάπη