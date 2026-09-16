Ό,τι κι αν γίνει όπου κι αν πας

της μοίρας παιχνίδι τ’αστέρια έχουν φτιάξει για μας

Ό,τι κι αν γίνει εδώ θα γυρνάς

όπως η γη κι η σελήνη γυρίζεις μα δε προσπερνάς

Παραδώσου μη παραδίνεσαι

στην καρδιά μου αίμα να γίνεσαι

μπες στο ρεύμα που είμαι και ζήτα με

πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε

Παραδώσου μη παραδίνεσαι

μη μ’αφήνεις μα να αφήνεσαι

πες για λίγο πως ξεχαστήκαμε

πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε

Ό,τι κι αν γίνει εδώ θα γυρνάς

στην άκρη του ονείρου ο ήλιος θα λάμπει για μας

Ό,τι κι αν γίνει όπου κι αν πας

η αγάπη στολίδι για πάντα εσύ να φοράς

Παραδώσου μη παραδίνεσαι

στην καρδιά μου αίμα να γίνεσαι

μπες στο ρεύμα που είμαι και ζήτα με

πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε

Παραδώσου μη παραδίνεσαι

μη μ’αφήνεις μα να αφήνεσαι

πες για λίγο πως ξεχαστήκαμε

πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε