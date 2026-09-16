Παράδοσου

Onirama

Από το Άλμπουμ 10 Hronia Tragoudia που κυκλοφόρησε το 2014
Στίχοι

Ό,τι κι αν γίνει όπου κι αν πας
της μοίρας παιχνίδι τ’αστέρια έχουν φτιάξει για μας
Ό,τι κι αν γίνει εδώ θα γυρνάς
όπως η γη κι η σελήνη γυρίζεις μα δε προσπερνάς

Παραδώσου μη παραδίνεσαι
στην καρδιά μου αίμα να γίνεσαι
μπες στο ρεύμα που είμαι και ζήτα με
πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε
Παραδώσου μη παραδίνεσαι
μη μ’αφήνεις μα να αφήνεσαι
πες για λίγο πως ξεχαστήκαμε
πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε

Ό,τι κι αν γίνει εδώ θα γυρνάς
στην άκρη του ονείρου ο ήλιος θα λάμπει για μας
Ό,τι κι αν γίνει όπου κι αν πας
η αγάπη στολίδι για πάντα εσύ να φοράς

Παραδώσου μη παραδίνεσαι
στην καρδιά μου αίμα να γίνεσαι
μπες στο ρεύμα που είμαι και ζήτα με
πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε
Παραδώσου μη παραδίνεσαι
μη μ’αφήνεις μα να αφήνεσαι
πες για λίγο πως ξεχαστήκαμε
πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε

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