Ο Γύρος Του Κόσμου

Δίχως να σκεφτείς έλα πιο κοντά

Μόνο εγώ κι εσύ τα φώτα έχω κλειστά

Μην αντισταθείς μην το αρνηθείς

Κόντρα στην καρδιά ποτέ μην πας να βγεις

Άσε το μυαλό και τη λογική

Διατάζω απόψε εγω κι εκτελείς εσύ

Κάνε την αρχή κι αν θες μια συμβουλή

Ζήσε όπως θες τη κάθε σου στιγμή

Κλείσε τα μάτια φως μου

Απόψε είσαι δικός μου

Με ένα σου φιλί κάνω το γύρω του κόσμου

Κλείσε τα μάτια κι έλα

Μωρό μου χαμόγελα

Ο έρωτας κι η ζωή καρδιά μου θέλει τρέλα

Πες μου πως με θες κάνε υπερβολές

Μαζί σου κι όπου βγει το λίγο δε μου αρκεί

τρέχει η ζωή σπάσε τη σιωπή

Κι όλα αν χαθούν θα είμαστε μαζί

Άσε το μυαλό και τη λογική

Διατάζω απόψε εγω κι εκτελείς εσύ

Κάνε την αρχή κι αν θες μια συμβουλή

Ζήσε στο ζενίθ τη κάθε σου στιγμή

Κλείσε τα μάτια φως μου

Απόψε είσαι δικός μου

Με ένα σου φιλί κάνω το γύρω του κόσμου

Κλείσε τα μάτια κι έλα

Μωρό μου χαμόγελα

Ο έρωτας κι η ζωή καρδιά μου θέλει τρέλα

Δε μου αρκεί το σ’ αγαπώ

Δε μου αρκεί να είσαι εδώ

Και θέλω κάτι πιο πολύ

Μα δε σου λέω βρες το εσύ

Κλείσε τα μάτια φως μου

Απόψε είσαι δικός μου

Με ένα σου φιλί κάνω το γύρω του κόσμου

Κλείσε τα μάτια κι έλα

Μωρό μου χαμόγελα

Ο έρωτας κι η ζωή...

Κλείσε τα μάτια φως μου

Απόψε είσαι δικός μου

Με ένα σου φιλί κάνω το γύρω του κόσμου

Κλείσε τα μάτια κι έλα

Μωρό μου χαμόγελα

Ο έρωτας κι η ζωή καρδιά μου θέλει τρέλα