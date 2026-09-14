Τέλος εδώ, δεν έχει μετά

να μην ξαναρθείς οι δρόμοι φωτιά,

το όχι σκληρό, το βλέμμα ψυχρό

να αμύνομαι το 'χω το χάρισμα.

Τέλος εδώ, κορμί μου κενό

παιχνίδια διπλά το ψέμα βουνό,

δε λέω πολλά, παθαίνω απλά

σε ευαίσθητα κάτι σα ράγισμα.

Μια μικρή ζημιά το δικό μας το θέμα,

μια προσωρινή γρατζουνιά μου στο δέρμα.

Όμορφή μου αρχή με γνωστές καταλήξεις

δράμα και μετά ούτε μνήμη, ούτε τύψεις.

Τόση αγάπη, μια τέτοια απάτη

μια θάλασσα τόσο ρηχή,

δεν τρέχει κάτι και αίμα και δάκρυ

τα παίρνει απόψε η βροχή.

Μια μικρή ζημιά,

κατά τ' άλλα καλά.

Τέλος εδώ, κομμένη η ροή

στα πλήκτρα του χτες σιωπή ηχηρή,

κουβέντα μη λες, μου σπας τις γραμμές

τα όρια είναι στο κόκκινο.

Τέλος εδώ, δεν έχει μαζί

θα μείνω αλλού, θ' αλλάξω ζωή

και θα σε μετρώ σαν τραύμα μικρό

σημάδι μου κάπως ανώδυνο.