Άλμπουμ

Mia Mikri Zimia

Πάνος Κιάμος

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Μια Μικρή Ζημιά
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με τραγουδιστή σε σκούρο φόντο με κόκκινο φωτεινό κύκλο
2026
Live & Αληθινά
2025
Parata Me
2025
Dysi Kai Anatoli
Τραγουδιστής με γυαλιά χαμογελά και τραγουδά με μικρόφωνο σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2024
Παρέα Με Τον Πάνο – Live
2024
Shik Shak Shock
2024
Shik Shak Shock