Πυροτεχνήματα

Μέρα φωτεινή μη την κρύψετε με σύννεφα

πήρα ένα φιλί που καιρό περίμενα,

θα επαναληφθεί μου ‘πε κάπως εύθυμα

κι έχω αναληφθεί σαν το πυροτέχνημα.

Μπουμ, κομμάτια σπάω,

όπου είναι πάω έχω γιορτή.

Μπουμ, μπαλόνια σκάω

στη γη σκορπάω σαν κομφετί.

Και πάλι μπουμ,

ως τα πέρατα του κόσμου

την αγάπη μου ακούν.

Μέρα φωτεινή και ήρθαν τα μελλούμενα

πήρα ένα φιλί στα καλά καθούμενα,

κάηκα κι εγώ, σπίρτο παρανάλωμα

θα εκραγώ αν φιλήσει άλλονα.

Μπουμ, κομμάτια σπάω,

όπου είναι πάω έχω γιορτή.

Μπουμ, μπαλόνια σκάω

στη γη σκορπάω σαν κομφετί.

Και πάλι μπουμ,

ως τα πέρατα του κόσμου

την αγάπη μου ακούν.

Και πάλι μπουμ.