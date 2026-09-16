Άλμπουμ

Prosopa Fotismena Apo Laptop

Πάνος Μουζουράκης

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Ήλιε Μου Μικρέ
    Οξυγόνο
    Πρόσωπα Φωτισμένα Από Λάπτοπ
    Ερωτική Άσκηση Για Έναν
    Julianna
    Πανδοχείο Για Πληγωμένους Εγωισμούς
    Carte Postale
    Ρέκβιεμ Απ’ Το Μέλλον
    Πυροτεχνήματα
    Finale
    Το Καρναβάλι – 2023 Βέρσιον
    Στη Μυστική Μου Ζωή
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με ζωγραφισμένο ήλιο, κύματα και τίτλο «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι».
2026
Ena Megalo Fotino Kalokeri 2026
Άνδρας τραγουδιστής με ανοιχτό πουκάμισο και σακάκι σε εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας
2026
Φλασάκι / Μάτια Δίχως Λογική
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο με άνδρα με πουκάμισο και γραβάτα να πίνει καφέ καθισμένος σε καρότσι μεταφοράς.
2026
Τι ωραίο
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα και γυναίκα σε κολάζ φωτογραφιών
2025
Ο Έρωτας Γράφεται
2025
H κυρία Σιντορέ και η γραμματική σαν παραμύθι
Εξώφυλλο τραγουδιού με χαμογελαστή γυναίκα με μαύρο αμάνικο τοπ και πολύχρωμα γράμματα
2025
Περιπλοκότητα