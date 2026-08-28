Δε’ξηγήθηκες Καλά

Άλλα πίστευα για σένα,

κι άλλα είχα φανταστεί

ήσουν μια ζωή στο ψέμα,

κι ήμουν πάντα εγώ σωστή.

Κρίμα κι άδικο για μένα,

που σε είχα εμπιστευθεί

όλα πήγανε χαμένα,

δεν τα άξιζες εσύ.

Δεν ξηγήθηκες καλά,

κι ο Θεός μονάχα ξέρει,

η καλή μου η καρδιά,

πόσο έχει υποφέρει.

Δεν ξηγήθηκες καλά,

σ' είχα σαν τα δυο μου μάτια,

την καλή μου την καρδιά,

μου την έκανες κομμάτια.

Λάθος είχα καταλάβει,

πριν να βγουν όλα στο φως,

η μεγάλη σου αγάπη,

να σκορπίσει σαν καπνός.

Νόμιζα σε είχα μάθει,

κι όλα τα 'βλεπα αλλιώς,

έψαχνα να βρω την άκρη,

τώρα ξέρω τι και πώς.

Δεν ξηγήθηκες καλά,

κι ο Θεός μονάχα ξέρει,

η καλή μου η καρδιά,

πόσο έχει υποφέρει.

Δεν ξηγήθηκες καλά,

σ' είχα σαν τα δυο μου μάτια,

την καλή μου την καρδιά,

μου την έκανες κομμάτια.

Δεν ξηγήθηκες καλά,

κι ο Θεός μονάχα ξέρει,

η καλή μου η καρδιά,

πόσο έχει υποφέρει.

Δεν ξηγήθηκες καλά,

σ' είχα σαν τα δυο μου μάτια,

την καλή μου την καρδιά,

μου την έκανες κομμάτια.