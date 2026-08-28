Άλμπουμ

Gine Mazi Mou Ena

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2012
Λίστα Τραγουδιών
    Να Μ’αφήσεις Ήσυχη Θέλω
    Τι Σε Πιάνει
    Φτες
    ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΤΙΠΟΤΑ
    Δε σ’ έχω ξεπεράσει
    Ψεύτικα
    Αινίγματα
    Γίνε Μαζί Μου Ένα
    Δε’ξηγήθηκες Καλά
    Ψέματα Λέω
    Στόχος
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