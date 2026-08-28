Φάρμακο – Λάιβ

Μου το 'χε πει η μάνα μου

να κάνω τα κουμάντα μου

και της καρδιάς μου το κλειδί

αρσενικό να μην το βρει.

Μου το 'χε πει και το κρυψα

μα σ' είδα και αρρώστησα

να μη στο δώσω αλλά πως

που μου 'ρχεται ο θάνατος.

Φάρμακο να σε ξεχάσω

που πουλάνε ν' αγοράσω

φάρμακο να μη σε θέλω

κι όταν σε δω να μη σε ξέρω.

Μου το 'χε πει η μάνα μου

να κάνω τα κουμάντα μου.

Μου το 'χε πει η μάνα μου

η στάμνα κι η βεράντα μου

να την πετάω που και που

μα την καρδιά μου προς θεού.

Φάρμακο να σε ξεχάσω

που πουλάνε ν' αγοράσω

φάρμακο να μη σε θέλω

κι όταν σε δω να μη σε ξέρω.

Μου το 'χε πει η μάνα μου

να κάνω τα κουμάντα μου.

Φάρμακο να σε ξεχάσω

που πουλάνε ν' αγοράσω

φάρμακο να μη σε θέλω

κι όταν σε δω να μη σε ξέρω.

Φάρμακο να σε ξεχάσω

που πουλάνε ν' αγοράσω

φάρμακο να μη σε θέλω

κι όταν σε δω να μη σε ξέρω.

Μου το 'χε πει η μάνα μου

να κάνω τα κουμάντα μου.