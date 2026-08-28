Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2017
Paola (Live)
Πάολα
Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
Νυχτερινό Τραγούδι – Λάιβ
Ανθρώποι Μοναχοί – Live
Όνειρο Ήτανε – Λάιβ
Γύρισε Κοντά Μου – Live
Mparmpagiannakakis – Live
Τι Σε Μελεῖ Εσένανε – Live
Να ‘Χα Χίλια Μάτια – Λάιβ
Γύρνα Πάλι Γύρνα – Live
Το Ψωμί Της Ξενιτιάς – Live
Και Λέγε Λέγε – Λάιβ
Κουβέντα Στην Κουβέντα – Λάιβ
Φάρμακο – Λάιβ
ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΗ ΜΙΛΑΣ – ΛΑΪΒ
Στο Τραπέζι Που Τα Πίνω – Λάιβ
Ντάρι Ντάρι / Λιγαριά / Στην Πάρο & Στη
Nais Mpalamos – Live
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη