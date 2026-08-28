Paola (Live)

Γύρισε Κοντά Μου – Live

Τι Σε Μελεῖ Εσένανε – Live

Να ‘Χα Χίλια Μάτια – Λάιβ

Γύρνα Πάλι Γύρνα – Live

Το Ψωμί Της Ξενιτιάς – Live

Και Λέγε Λέγε – Λάιβ

Κουβέντα Στην Κουβέντα – Λάιβ

ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΗ ΜΙΛΑΣ – ΛΑΪΒ

Στο Τραπέζι Που Τα Πίνω – Λάιβ