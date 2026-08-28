Άλμπουμ

Paola (Live)

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Νυχτερινό Τραγούδι – Λάιβ
    Ανθρώποι Μοναχοί – Live
    Όνειρο Ήτανε – Λάιβ
    Γύρισε Κοντά Μου – Live
    Mparmpagiannakakis – Live
    Τι Σε Μελεῖ Εσένανε – Live
    Να ‘Χα Χίλια Μάτια – Λάιβ
    Γύρνα Πάλι Γύρνα – Live
    Το Ψωμί Της Ξενιτιάς – Live
    Και Λέγε Λέγε – Λάιβ
    Κουβέντα Στην Κουβέντα – Λάιβ
    Φάρμακο – Λάιβ
    ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΗ ΜΙΛΑΣ – ΛΑΪΒ
    Στο Τραπέζι Που Τα Πίνω – Λάιβ
    Ντάρι Ντάρι / Λιγαριά / Στην Πάρο & Στη
    Nais Mpalamos – Live
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