Ντάρι Ντάρι / Λιγαριά / Στην Πάρο & Στη

Πάολα

Από το Άλμπουμ Paola (Live) που κυκλοφόρησε το 2017
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