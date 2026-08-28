Αυτά που αισθάνομαι ποτέ δεν θα στα πω

είναι στον πάτο της καρδιάς μου κλειδωμένα

χωρίς ζωή, τσαλακωμένα σε μια γωνία πεταμένα

είναι για μένα…

Αυτά που αισθάνομαι ποτέ δεν θα στα πω

τι να τα κάνεις, είναι άχρηστα για σένα

ας περιμένουν τραυματισμένα

ένα άδειο βλέμμα, χάδια σπασμένα

είναι για μένα…

Είναι για μένα (2)

Αυτά που αισθάνομαι ποτέ δεν θα στα πω

δεν τα μοιράστηκα ποτέ και με κανέναν

θα τα μετράω ένα ένα κι ας με πονάνε

ας στάζουν αίμα, είναι για μένα…

Είναι για μένα (2)

Θα με διαλύσεις, θα με ξοδέψεις

θα ξανα φύγεις, θα επιστρέψεις

θα με μπερδέψεις

λέγοντας μου σ’αγαπώ

θα παραδώσω όπλα και χάδια

θα σου μιλάω μόνη τα βράδια

όσο κακό κι αν μου κάνει

όλο αυτό, αυτά που αισθάνομαι

ποτέ δε θα στα πω

Είναι για μένα (2)