Άλμπουμ

De Se Fovamai Ourane

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Γόρδιος Δεσμός
    Καράβι
    Λόγια
    Στο Κέντρο Της Καρδιάς
    Δε Σε Φοβάμαι Ουρανέ
    Δεν Πρέπει
    Εφυγα
    Θα Σκεφτεσαι Εμενα
    Για Μένα
    Θυμός
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