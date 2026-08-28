Θα Σκεφτεσαι Εμενα
Πάολα
Από το Άλμπουμ De Se Fovamai Ourane που κυκλοφόρησε το 2018
Στίχοι
Έχω δικαίωμα και εγώ μια φορά
στα μάτια να κοιτάξω τον εγωισμό σου
να μετρηθούμε κι αν μπορείς φύγε μετά
ο δρόμος είναι ανοιχτός κι όλος δικός σου
ο δρόμος είναι ανοιχτός κι όλος δικός σου
Χωρίς εμένα που θα πας
χωρίς εμένα θα κοιτάς φεγγάρια τελειωμένα
θα κάνεις ότι με ξεχνάς
μα όταν για αγάπη θα μιλάς
θα σκέφτεσαι εμένα.
Μπορεί σε έμενα ότι θέλεις να μου πεις
και γω θα κάνω πάλι ότι σε πιστεύω
μα στον καθρέφτη όταν κοιτάς πως θα κρυφτείς
μες την ζωή σου δεν χωράω και περισσεύω
μες την ζωή σου δεν χωράω και περισσεύω
Χωρίς εμένα που θα πας
χωρίς εμένα θα κοιτάς φεγγάρια τελειωμένα
θα κάνεις ότι με ξεχνάς
μα όταν για αγάπη θα μιλάς
θα σκέφτεσαι εμένα.
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