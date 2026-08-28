Θα Σκεφτεσαι Εμενα

Έχω δικαίωμα και εγώ μια φορά

στα μάτια να κοιτάξω τον εγωισμό σου

να μετρηθούμε κι αν μπορείς φύγε μετά

ο δρόμος είναι ανοιχτός κι όλος δικός σου

ο δρόμος είναι ανοιχτός κι όλος δικός σου

Χωρίς εμένα που θα πας

χωρίς εμένα θα κοιτάς φεγγάρια τελειωμένα

θα κάνεις ότι με ξεχνάς

μα όταν για αγάπη θα μιλάς

θα σκέφτεσαι εμένα.

Μπορεί σε έμενα ότι θέλεις να μου πεις

και γω θα κάνω πάλι ότι σε πιστεύω

μα στον καθρέφτη όταν κοιτάς πως θα κρυφτείς

μες την ζωή σου δεν χωράω και περισσεύω

μες την ζωή σου δεν χωράω και περισσεύω

Χωρίς εμένα που θα πας

χωρίς εμένα θα κοιτάς φεγγάρια τελειωμένα

θα κάνεις ότι με ξεχνάς

μα όταν για αγάπη θα μιλάς

θα σκέφτεσαι εμένα.