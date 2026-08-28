Πάλι χαράζει και τ' αντίο σκοτώνει

με αυταπάτες δεν μ' αρέσει να ζώ.

Μη λες αυτό που ζούμε πως δεν τελειώνει

δεν θα 'σαι για πάντα εδώ.

Κράτα με λίγο ακόμα

φωτιά στο σώμα

και ζάλη στο μυαλό μου.

Κράτα με μεσ' τη ζωή σου

και το κορμί σου

να ζει μεσ' το δικό μου!

Μη με κουράζεις μ' υποσχέσεις και λόγια

και μη μου τάζεις όσα δεν σου ζητώ!

Κλείσε τα μάτια σου και φίλα με τώρα,

μη χάσουμε ούτ' ένα λεπτό!..

Κράτα με λίγο ακόμα

φωτιά στο σώμα

και ζάλη στο μυαλό μου.

Κράτα με μεσ' τη ζωή σου

και το κορμί σου

να ζει μεσ' το δικό μου!

Μη μ' αφήνεις, μη, με καρδιά μισή,

στο δικό μου παραμύθι παίζεις μόνο εσύ.

Μείνε ακόμα εδώ, πάθος μου κρυφό

και στη Κόλαση ακόμα θα σ' ακολουθώ.

Κράτα με λίγο ακόμα

φωτιά στο σώμα

και ζάλη στο μυαλό μου.

Κράτα με μεσ' τη ζωή σου

και το κορμί σου

να ζει μεσ' το δικό μου!

Κράτα με λίγο ακόμα

φωτιά στο σώμα

και ζάλη στο μυαλό μου.

Κράτα με μεσ' τη ζωή σου

και το κορμί σου

να ζει μεσ' το δικό μου!