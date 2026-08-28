Άλμπουμ

H Moni Alitheia

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Θα Σε Σβήσω
    μηδέν
    Η Μονή Αλήθεια
    Πάψε
    Κι Έπινα
    Ως Εδώ
    Αργήσεις Πολύ
    Στάχτη
    Τελιομένες Κατάστασης
    Κράτα Με
    Τώρα Σερνεσαι
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