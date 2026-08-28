Να Μ’αφήσεις Ήσυχη Θέλω
Πάολα
Από το Άλμπουμ Paola Ta Kalitera που κυκλοφόρησε το 2012
Στίχοι
Δε θέλω να επιστρέψεις
κι άλλες χαρές να μου κλέψεις
πλήρωσα τα σφάλματά σου
όμως έμαθα
Ξέχασε το όνομά μου
σβήσε τα τηλέφωνά μου
δε θέλω άλλες συγνώμες
κι άλλα ψέμματα
Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω
κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω
ξέχνα με ζω για μένανε
Να μ' αφήσεις γιατί κοντά σου
τη ζωή μου μες στη φωτιά σου
έλιωσες όμως τέλειωσες
Δε θέλω άλλο να κλάψω
ούτε εσένα να αλλάξω
ζήσε με τις ενοχές σου
και τα λάθη σου
Πέρασα δύσκολα βράδια
απ' την καρδιά σου την άδεια
είναι πληγή που δεν κλείνει
η αγάπη σου
Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω
κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω
ξέχνα με ζω για μένανε
Να μ' αφήσεις γιατί κοντά σου
τη ζωή μου μες στη φωτιά σου
έλιωσες όμως τέλειωσες
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