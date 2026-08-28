Δε θέλω να επιστρέψεις

κι άλλες χαρές να μου κλέψεις

πλήρωσα τα σφάλματά σου

όμως έμαθα

Ξέχασε το όνομά μου

σβήσε τα τηλέφωνά μου

δε θέλω άλλες συγνώμες

κι άλλα ψέμματα

Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω

κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω

ξέχνα με ζω για μένανε

Να μ' αφήσεις γιατί κοντά σου

τη ζωή μου μες στη φωτιά σου

έλιωσες όμως τέλειωσες

Δε θέλω άλλο να κλάψω

ούτε εσένα να αλλάξω

ζήσε με τις ενοχές σου

και τα λάθη σου

Πέρασα δύσκολα βράδια

απ' την καρδιά σου την άδεια

είναι πληγή που δεν κλείνει

η αγάπη σου

Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω

κι αν υπάρχεις πια να μην ξέρω

ξέχνα με ζω για μένανε

Να μ' αφήσεις γιατί κοντά σου

τη ζωή μου μες στη φωτιά σου

έλιωσες όμως τέλειωσες