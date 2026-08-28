Άλμπουμ

Paola Ta Kalitera

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2012
Λίστα Τραγουδιών
    Να Μ’αφήσεις Ήσυχη Θέλω
    Πόσες Φορές
    μηδέν
    Τώρα Θα Μάθεις
    Ως Εδώ
    Έχω Μια Ζωή
    Τελιομένες Κατάστασης
    Τώρα Σερνεσαι
    Φτες
    Η Μονή Αλήθεια
    Γίνε Μαζί Μου Ένα
    Κράτα Με
    Αυτά Μου Είπε Ο Θεός
    Τι Σε Πιάνει
    Κι Έπινα
    Κρια Αγκαλια
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