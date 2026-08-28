Πώς μ’ Αφήνεις να Ζω

Πως μ' αφήνεις να ζω χωρίς εσένα

τα όνειρά μου είναι πια σκορπισμένα

πως μ' αφήνεις να ζω,μακριά σου εγώ

πως μ' αφήνεις να ζω χωρίς εσένα

Ομίχλη και ζάλη φωτιά στη σκανδάλη

που πάτησες και με χτυπάς

Κοντά μου δεν είσαι,το χάδι σου νιώθω

και πλάι μου να περπατάς

Μπλε τα φεγγάρια φωτιά μου τα βράδια

το άρωμά σου ήρθε από δω

Ποιος να το φέρνει αέρας μεγάλος

που πήρε το σ' αγαπώ

Πως μ' αφήνεις να ζω χωρίς εσένα

τα όνειρά μου είναι πια σκορπισμένα

πως μ' αφήνεις να ζω,μακριά σου εγώ

πως μ' αφήνεις να ζω χωρίς εσένα

Το όνειρο πάει,ποια πόρτα χτυπάει

ποιον βρίσκει και σε ποιον μιλά

Τι ψάχνει τι θέλει σε άγνωστα μέρη

που εκεί δε θα είναι καλά

Μες τη σιωπή μου,η αναπνοή μου

που γρήγορα νιώθω κυλά

Και η φωνή μου και η κραυγή μου

βοήθεια φωνάζει ξανά

Πως μ' αφήνεις να ζω χωρίς εσένα

τα όνειρά μου είναι πια σκορπισμένα

πως μ' αφήνεις να ζω,μακριά σου εγώ

πως μ' αφήνεις να ζω χωρίς εσένα