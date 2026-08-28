Άλμπουμ

Perasame Me Kokkino

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Κουβέντα Στην Κουβέντα
    Θα Ήθελα Απόψε Να Σε Δω
    Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά
    Να Ξαναρθείς Πάλι
    Χάνεται Η Αγάπη – Περάσαμε Με Κόκκινο
    Φύγε
    Πώς μ’ Αφήνεις να Ζω
    To Amartolo – Muchacha
    Αχ, Πόσο Μου Λείπεις
    Σ’ Αγαπάω Στο Δηλώνω
    Θέλω Να Φύγω
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