Φέρ’ Τα Μου Όλα Πίσω

Παυλίνα Βουλγαράκη

Από το Άλμπουμ Fer' Ta Mou Ola Piso που κυκλοφόρησε το 2016
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