Σχεδόν Ερωτευτήκαμε

Παυλίνα Βουλγαράκη

Από το Άλμπουμ Sxedon Eroteutikame που κυκλοφόρησε το 2026
Στίχοι

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