Άστο – Λάιβ

Το καλό το παιδί δεν εκτίμησες

την καλή μου καρδιά υποτίμησες

και για πάρτη μου να με μου θύμησες

και την είδα αλλιώς

επικίνδυνα ζούσα στο πλάι σου

μα σιγά να μη κλάψω για χάρη σου

που κοιτούσες μονάχα την πάρτη σου

όμως φτάνει ως εδώ.

Τι περίμενες να σ´αγαπώ

τι περίμενες να προσπαθώ

δε σε θέλω και άλλο δε νοιάζομαι

άστο τέλειωσε μη το κουράζουμε

τι περίμενες να σ´αγαπώ

τι περίμενες να προσπαθώ

τώρα ξέρω πως δε σε χρειάζομαι

άστο γάμα το άκρη δε βγάζουμε.

Το καλό το παιδί εξαπάτησες

στην καλή μου καρδιά πάνω πάτησες

όλα στα ´δωσα μα δεν τα άξιζες

και την είδα αλλιώς.