Άστο – Λάιβ
Πέτρος Ιακωβίδης
Από το Άλμπουμ Live Album που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
Το καλό το παιδί δεν εκτίμησες
την καλή μου καρδιά υποτίμησες
και για πάρτη μου να με μου θύμησες
και την είδα αλλιώς
επικίνδυνα ζούσα στο πλάι σου
μα σιγά να μη κλάψω για χάρη σου
που κοιτούσες μονάχα την πάρτη σου
όμως φτάνει ως εδώ.
Τι περίμενες να σ´αγαπώ
τι περίμενες να προσπαθώ
δε σε θέλω και άλλο δε νοιάζομαι
άστο τέλειωσε μη το κουράζουμε
τι περίμενες να σ´αγαπώ
τι περίμενες να προσπαθώ
τώρα ξέρω πως δε σε χρειάζομαι
άστο γάμα το άκρη δε βγάζουμε.
Το καλό το παιδί εξαπάτησες
στην καλή μου καρδιά πάνω πάτησες
όλα στα ´δωσα μα δεν τα άξιζες
και την είδα αλλιώς.
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