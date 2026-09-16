Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2024
Live Album
Πέτρος Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
Φέρτε Την Πίσω – Λάιβ
Intro – Live
Ενα Χρονο Ακριβώς – Live
Πες Μου Κάτι – Λάιβ
Απορώ Αν Αισθάνεσαι Τύψεις – Live
Σήκωσε Το Τηλέφωνο – Live
Απόψε Θέλω – Λάιβ
Ο Καθρέφτης – Λάιβ
Άστο – Λάιβ
Δε μιλάμε – Λάιβ
Μη Θυμώνεις – Λάιβ
Σαν Τρελός Σε Αγαπάω – Λάιβ
Μερα Με Τι Μερα – Λάιβ
Μου Λείπεις Πολύ – Live
Αχ Καρδούλα μου – Live
Λόγια Κλειδωμένα – Λάιβ
Μόνο Εσένα – Λάιβ
Το Μελαχρινάκι – Live
Αποτυπώματα – Λάιβ
Φοβάμαι – Λάιβ
Κοριτσάκι Μου – Λάιβ
Άστο Παρτ 2 – Λάιβ
Σου Απαγορεύεται – Λάιβ
Ποια Με Καταράστηκε – Λάιβ
Μην Τολμήσεις – Live
Κοίτα Να Μαθαίνεις – Live
Οδός Τσιμισκή – Λάιβ
Tosa Grammata – Live
Parallila – Live
Σαγαπώ Σου Φώναξα – Live
Βραδιά Αξημέρωτα – Live
Φεύγοντας – Λάιβ
Σαγαπάω Όσο Ποτέ – Live
Άντε Στην Υγεία Σου – Live
Τι Ήμουνα Για Σένα – Live
Vale – Live
Τόσα Δειλινά – Λάιβ
Για Πάντα – Λάιβ
Κοριτσάκι Μου Παρτ 2 – Λάιβ
Επισκέπτης – Λάιβ
Τι Θυμάσαι – Live
Μια Γυναίκα Φταίει – Λάιβ
Το Σ’ αγαπώ – Λάιβ
Na Na Na – Live
Φέρτε Την Πίσω Παρτ 2 – Live
Τα Καλύτερα Παιδιά – Λάιβ
Το Καλύτερο Παιδί – Λάιβ
Parta Ola – Live
Ώρα Να Πηγαίνω – Live
Πες Του Να Φύγει – Λάιβ
Αν Είχα Μείνει – Λάιβ
Orkisou – Live
Δεν Έχω Που να Πάω – Λάιβ
Αγάπη Τι Δύσκολο Πράγμα – Live
Που Θα Με Πας – Λάιβ
Stasou – Live
Εμένα – Λάιβ
Μου Τα Πήρες Όλα – Λάιβ
Πίστεψε Με – Λάιβ
Ποια Εσύ – Λάιβ
Πώς Το Κάνεις Αυτό – Λάιβ
Ο Έρωτας Μου Γίνε – Live
Τατουάζ – Λάιβ
Αγκαλιά – Λάιβ
Thymamai – Live
Όλα Τα Ξεχνάς – Live
Έτσι Ξαφνικά – Λάιβ
Και Μη Με Ψάξεις – Live
Αυγούστος – Λάιβ
Νταβατζής – Λάιβ
Ο Έρωτας Με Έρωτα Περνάει – Live
Δεν Την Βλέπετε – Λάιβ
Καλησπέρα – Live
Σαγαπάω Ακόμα – Live
Κιμήσου Απόψε Εδώ – Live
Πήγε Τρεις – Λάιβ
Ποιος Να Συγκριθεί Μαζί Σου – Λάιβ
Πες Μου Κάτι (Outro) – Λάιβ
Φέρτε Την Πίσω (Outro) – Live
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