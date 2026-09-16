Live Album

Φέρτε Την Πίσω – Λάιβ

Intro – Live

Ενα Χρονο Ακριβώς – Live

Πες Μου Κάτι – Λάιβ

Απορώ Αν Αισθάνεσαι Τύψεις – Live

Σήκωσε Το Τηλέφωνο – Live

Απόψε Θέλω – Λάιβ

Ο Καθρέφτης – Λάιβ

Άστο – Λάιβ

Δε μιλάμε – Λάιβ

Μη Θυμώνεις – Λάιβ

Σαν Τρελός Σε Αγαπάω – Λάιβ

Μερα Με Τι Μερα – Λάιβ

Μου Λείπεις Πολύ – Live

Αχ Καρδούλα μου – Live

Λόγια Κλειδωμένα – Λάιβ

Μόνο Εσένα – Λάιβ

Το Μελαχρινάκι – Live

Αποτυπώματα – Λάιβ

Φοβάμαι – Λάιβ

Κοριτσάκι Μου – Λάιβ

Άστο Παρτ 2 – Λάιβ

Σου Απαγορεύεται – Λάιβ

Ποια Με Καταράστηκε – Λάιβ

Μην Τολμήσεις – Live

Κοίτα Να Μαθαίνεις – Live

Οδός Τσιμισκή – Λάιβ

Tosa Grammata – Live

Parallila – Live

Σαγαπώ Σου Φώναξα – Live

Βραδιά Αξημέρωτα – Live

Φεύγοντας – Λάιβ

Σαγαπάω Όσο Ποτέ – Live

Άντε Στην Υγεία Σου – Live

Τι Ήμουνα Για Σένα – Live

Vale – Live

Τόσα Δειλινά – Λάιβ

Για Πάντα – Λάιβ

Κοριτσάκι Μου Παρτ 2 – Λάιβ

Επισκέπτης – Λάιβ

Τι Θυμάσαι – Live

Μια Γυναίκα Φταίει – Λάιβ

Το Σ’ αγαπώ – Λάιβ

Na Na Na – Live

Φέρτε Την Πίσω Παρτ 2 – Live

Τα Καλύτερα Παιδιά – Λάιβ

Το Καλύτερο Παιδί – Λάιβ

Parta Ola – Live

Ώρα Να Πηγαίνω – Live

Πες Του Να Φύγει – Λάιβ

Αν Είχα Μείνει – Λάιβ

Orkisou – Live

Δεν Έχω Που να Πάω – Λάιβ

Αγάπη Τι Δύσκολο Πράγμα – Live

Που Θα Με Πας – Λάιβ

Stasou – Live

Εμένα – Λάιβ

Μου Τα Πήρες Όλα – Λάιβ

Πίστεψε Με – Λάιβ

Ποια Εσύ – Λάιβ

Πώς Το Κάνεις Αυτό – Λάιβ

Ο Έρωτας Μου Γίνε – Live

Τατουάζ – Λάιβ

Αγκαλιά – Λάιβ

Thymamai – Live

Όλα Τα Ξεχνάς – Live

Έτσι Ξαφνικά – Λάιβ

Και Μη Με Ψάξεις – Live

Αυγούστος – Λάιβ

Νταβατζής – Λάιβ

Ο Έρωτας Με Έρωτα Περνάει – Live

Δεν Την Βλέπετε – Λάιβ

Καλησπέρα – Live

Σαγαπάω Ακόμα – Live

Κιμήσου Απόψε Εδώ – Live

Πήγε Τρεις – Λάιβ

Ποιος Να Συγκριθεί Μαζί Σου – Λάιβ

Πες Μου Κάτι (Outro) – Λάιβ

Φέρτε Την Πίσω (Outro) – Live