Άλμπουμ

Live Album

Πέτρος Ιακωβίδης

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Φέρτε Την Πίσω – Λάιβ
    Intro – Live
    Ενα Χρονο Ακριβώς – Live
    Πες Μου Κάτι – Λάιβ
    Απορώ Αν Αισθάνεσαι Τύψεις – Live
    Σήκωσε Το Τηλέφωνο – Live
    Απόψε Θέλω – Λάιβ
    Ο Καθρέφτης – Λάιβ
    Άστο – Λάιβ
    Δε μιλάμε – Λάιβ
    Μη Θυμώνεις – Λάιβ
    Σαν Τρελός Σε Αγαπάω – Λάιβ
    Μερα Με Τι Μερα – Λάιβ
    Μου Λείπεις Πολύ – Live
    Αχ Καρδούλα μου – Live
    Λόγια Κλειδωμένα – Λάιβ
    Μόνο Εσένα – Λάιβ
    Το Μελαχρινάκι – Live
    Αποτυπώματα – Λάιβ
    Φοβάμαι – Λάιβ
    Κοριτσάκι Μου – Λάιβ
    Άστο Παρτ 2 – Λάιβ
    Σου Απαγορεύεται – Λάιβ
    Ποια Με Καταράστηκε – Λάιβ
    Μην Τολμήσεις – Live
    Κοίτα Να Μαθαίνεις – Live
    Οδός Τσιμισκή – Λάιβ
    Tosa Grammata – Live
    Parallila – Live
    Σαγαπώ Σου Φώναξα – Live
    Βραδιά Αξημέρωτα – Live
    Φεύγοντας – Λάιβ
    Σαγαπάω Όσο Ποτέ – Live
    Άντε Στην Υγεία Σου – Live
    Τι Ήμουνα Για Σένα – Live
    Vale – Live
    Τόσα Δειλινά – Λάιβ
    Για Πάντα – Λάιβ
    Κοριτσάκι Μου Παρτ 2 – Λάιβ
    Επισκέπτης – Λάιβ
    Τι Θυμάσαι – Live
    Μια Γυναίκα Φταίει – Λάιβ
    Το Σ’ αγαπώ – Λάιβ
    Na Na Na – Live
    Φέρτε Την Πίσω Παρτ 2 – Live
    Τα Καλύτερα Παιδιά – Λάιβ
    Το Καλύτερο Παιδί – Λάιβ
    Parta Ola – Live
    Ώρα Να Πηγαίνω – Live
    Πες Του Να Φύγει – Λάιβ
    Αν Είχα Μείνει – Λάιβ
    Orkisou – Live
    Δεν Έχω Που να Πάω – Λάιβ
    Αγάπη Τι Δύσκολο Πράγμα – Live
    Που Θα Με Πας – Λάιβ
    Stasou – Live
    Εμένα – Λάιβ
    Μου Τα Πήρες Όλα – Λάιβ
    Πίστεψε Με – Λάιβ
    Ποια Εσύ – Λάιβ
    Πώς Το Κάνεις Αυτό – Λάιβ
    Ο Έρωτας Μου Γίνε – Live
    Τατουάζ – Λάιβ
    Αγκαλιά – Λάιβ
    Thymamai – Live
    Όλα Τα Ξεχνάς – Live
    Έτσι Ξαφνικά – Λάιβ
    Και Μη Με Ψάξεις – Live
    Αυγούστος – Λάιβ
    Νταβατζής – Λάιβ
    Ο Έρωτας Με Έρωτα Περνάει – Live
    Δεν Την Βλέπετε – Λάιβ
    Καλησπέρα – Live
    Σαγαπάω Ακόμα – Live
    Κιμήσου Απόψε Εδώ – Live
    Πήγε Τρεις – Λάιβ
    Ποιος Να Συγκριθεί Μαζί Σου – Λάιβ
    Πες Μου Κάτι (Outro) – Λάιβ
    Φέρτε Την Πίσω (Outro) – Live
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