Σαγαπάω Ακόμα – Live

Άκουσε, εγώ μας συγχωρώ

Τα λάθη μας ένα - ένα τα ξεχνώ

Κοίτα με, τα μάτια μου μιλούν

Μου έλειψες, ψέματα δεν θα σου πουν

Σ΄ αγαπάω ακόμα και θα ΄ναι δίχως χρώμα όλη η ζωή μου

Αν δεν θα ξαναρθείς

Μα σ΄ αγαπάω με πάθος κι αν είναι ένα λάθος το αγνοώ

Μαζί σου θέλω να ΄μαι πάντα εγώ, μη μ' αρνηθείς

Άκουσε, κι αν χάσαμε καιρό

Δεν είναι αργά να το αλλάξουμε κι αυτό

Κράτα με, φοβάμαι μην χαθείς

Τη μοναξιά δεν αγάπησε κανείς

Κοίτα με, τα μάτια μου μιλούν

Μου έλειψες, ψέματα δεν θα σου πουν