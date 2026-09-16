Πες Μου Κάτι (Outro) – Λάιβ

Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα

Πες μου κάτι για μένα αν νοιάζεσαι

Αν με σκέφτεσαι, αν με χρειάζεσαι

Ή αν τα βράδια σου μ' άλλον μοιράζεσαι

Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα

Πες μου κάτι ξαγρυπνάς για μένανε

Κάποιοι φίλοι μου είπαμε πως ξέρανε

Ότι εσύ αγαπάς μόνο εσένανε

Έρχεσαι – φεύγεις ξαφνικά

Την πιο παράξενη ώρα

Πάλι μου κάνει συντροφιά

Μόνο η δική σου σκιά

Σβήνεις με μια μαχαιριά

Όσα αισθάνομαι όλα

Τι σου ζητάω

Απάντησέ μου ειλικρινά

Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα

Πες μου κάτι για μένα αν νοιάζεσαι

Αν με σκέφτεσαι, αν με χρειάζεσαι

Ή αν τα βράδια σου μ' άλλον μοιράζεσαι

Πες μου κάτι, μ' αγαπάς ακόμα

Πες μου κάτι ξαγρυπνάς για μένανε

Κάποιοι φίλοι μου είπαμε πως ξέρανε

Ότι εσύ αγαπάς μόνο εσένανε

Κάθισε εδώ για μια φορά

Πρέπει να λογαριαστούμε

Ήτανε λίγα τελικά

Όσα είχα νιώσει πολλά

Στις ανηφόρας τα μισά

Ένα λεπτό πριν χαθούμε

Τι σου ζητάω

Απάντησέ μου ειλικρινά