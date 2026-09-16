Κοριτσάκι Μου – Λάιβ

Άγγιξέ με, όνειρό μου

Άγγελέ μου, φυλαχτό μου

Σαν αέρας μες τη νύχτα μου είπες μία καληνύχτα

Αστέρι μου, περιμένω να γυρίσεις

Δεν πειράζει αν αργήσεις

Αγέρι μου, κοριτσάκι μου

Αστεράκι μου, φίλα με κι αγκάλιασε με

Κράτησέ με, πάρε με μακριά

Κοριτσάκι μου, αστερακι μου

Όλη νύχτα θα σου λέω σ’ αγαπάω τόσο αληθινά

Κοριτσάκι μου

Άγγιξέ με, αναπνοή μου

Ξεκουράσου στο κορμί μου

Σαν αέρας μες τη νύχτα μου είπες μία καληνύχτα

Αγέρι μου, κοριτσάκι μου,

Αστεράκι μου, φίλα με κι αγκάλιασέ με

Κράτησέ με, πάρε με μακριά

Κοριτσάκι μου, αστεράκι μου,

Όλη νύχτα θα σου λέω σ’ αγαπάω τόσο αληθινά

Κοριτσάκι μου, αστεράκι μου

Όλη νύχτα θα σου λέω σ’ αγαπάω τόσο αληθινά

Κοριτσάκι μου