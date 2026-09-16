Σαγαπώ Σου Φώναξα – Live

[Ρεφρέν]

Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε

Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε

Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε

Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε

[Στροφή 1]

Απ' τη στιγμή που γνωριστήκαμε

Ήσουνα άγγελος που μπήκε στην καρδιά μου

Αυτά τα μάτια σου όταν κοίταξα

Σε ονειρεύτηκα μέσα στην αγκαλιά μου

[Ρεφρέν]

Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε

Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε

Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε

Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε

[Ιντερλούδιο]

[Στροφή 2]

Όταν σε άκουσα τρελάθηκα

Τα λόγια μου έχασα δεν ήξερα τι κάνω

Αργά κατάλαβα τι έγινε

Σε ερωτεύτηκα και το μυαλό μου χάνω

[Ρεφρέν]

Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε

Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε

Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε

Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε

[Γέφυρα]

(Σ' αγαπάω σου φώναξα)

(Σ' αγαπάω σου φώναξα)

[Ρεφρέν]

Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε

Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε

Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε

Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε

Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε

Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε

Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε

Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε