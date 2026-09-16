Σαγαπώ Σου Φώναξα – Live
Πέτρος Ιακωβίδης
[Ρεφρέν]
Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε
Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε
Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε
Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε
[Στροφή 1]
Απ' τη στιγμή που γνωριστήκαμε
Ήσουνα άγγελος που μπήκε στην καρδιά μου
Αυτά τα μάτια σου όταν κοίταξα
Σε ονειρεύτηκα μέσα στην αγκαλιά μου
[Ρεφρέν]
Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε
Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε
Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε
Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε
[Ιντερλούδιο]
[Στροφή 2]
Όταν σε άκουσα τρελάθηκα
Τα λόγια μου έχασα δεν ήξερα τι κάνω
Αργά κατάλαβα τι έγινε
Σε ερωτεύτηκα και το μυαλό μου χάνω
[Ρεφρέν]
Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε
Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε
Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε
Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε
[Γέφυρα]
(Σ' αγαπάω σου φώναξα)
(Σ' αγαπάω σου φώναξα)
[Ρεφρέν]
Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε
Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε
Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε
Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε
Σ' αγαπάω σου φώναξα και κοιταχτήκαμε
Ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε
Είπα για μια φορά η τύχη μου γέλασε
Αχ η καρδούλα μου να ξέρεις τι πέρασε